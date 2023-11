Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Certaines localités méridionales ont atteint leurs objectifs en matière d'attraction d'investissements directs étrangers (IDE) dans leurs zones industrielles (ZI), tandis que les autres se lancent dans une course contre la montre pour réaliser leurs objectifs.



A Ho Chi Minh-Ville, au cours des dix premiers mois de l'année, les investissements dans les ZI ont atteint près de 950 millions de dollars, représentant 172% du plan annuel. Parmi ceux-ci, les capitaux étrangers se sont chiffrés à 184 millions de dollars, soit une hausse de 28% par rapport à la même période de l'année dernière, selon les statistiques du Comité de gestion des zones franches et des zones industrielles de Hô Chi Minh-Ville (Hepza).



En 2023, Hô Chi Minh-Ville prévoit d'attirer de 4,1 à 4,5 milliards de dollars d'IDE. À la fin du mois de juin, la mégapole du Sud en a déjà attiré 2,8 milliards. Selon les statistiques de l'Agence de l'investissement étranger du ministère du Plan et de l'Investissement, Hô Chi Minh-Ville était l'une des cinq villes et provinces ayant attiré le plus d'IDE au cours des dix premiers mois de 2023, après Quang Ninh, Hai Phong et Hanoï.



Dans la région économique clé du Sud, en dehors de Hô Chi Minh-Ville et de Dông Nai qui ont atteint leurs objectifs en termes d'attraction d'IDE dans leurs ZI, les provinces de Binh Dương et Ba Ria-Vung Tau connaissent une tendance à la baisse.

A Ho Chi Minh-Ville, au cours des dix premiers mois de l'année, les investissements dans les ZI ont atteint près de 950 millions de dollars, représentant 172% du plan annuel. Photo: VNA



Entre janvier et octobre, la province de Binh Duong a attiré 1,3 milliard de dollars d'IDE, représentant plus de 70% de son plan annuel. Cette localité doit ainsi attirer 1,8 milliard de dollars d'ici la fin de l'année pour atteindre son objectif qui, selon des experts, demeure toujours à portée de main, car plusieurs grandes entreprises telles que Far Eastern, Cheng Loong, Procter & Gamble (P&G), ont annoncé l'augmentation de leurs investissements à Binh Duong.



La province de Ba Ria-Vung Tau, elle, n'a attiré que plus de 560 millions de dollars d'IDE au cours des huit premiers mois de 2023. Selon le Service provincial du Plan et de l'Investissement, l'attraction d'IDE de cette localité en 2023 pourrait n'atteindre que plus de 78% du plan fixé. -VNA