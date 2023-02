L'ambassadeur du Vietnam en Israël, Ly Duc Trung, et le maire adjoint de la ville d'Ashdod, Eli Nacht, plantent l'arbres à l'occasion du 30e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam-Israël . Photo: VNA Tel Aviv (VNA) - Une cérémonie de plantation d'arbres a eu lieu le 15 février dans la ville israélienne d'Ashdod pour marquer le 30e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et Israël.

S'exprimant lors de l'événement, l'ambassadeur du Vietnam en Israël, Ly Duc Trung, a déclaré que la plantation d'arbres était l'une des activités importantes marquant le 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Israël.

Cette année, les deux pays vont accélérer les activités de coopération pour leur développement commun des deux pays et les relations interpersonnelles, a-t-il annoncé.

Le maire adjoint de la ville d'Ashdod, Eli Nacht, a souligné les activités pratiques entre les agences, les entreprises et les peuples des deux pays qui contribuent à dynamiser les relations bilatérales, et la plantation d'arbres en fait partie.

Alexander Oberfeld, conseiller municipal d'Ashdod, a déclaré qu'en tant que l'une des villes les plus grandes et les plus développées d'Israël, Ashdod sera un point de départ idéal pour porter les relations entre les deux pays à une nouvelle heuteur.

Située à plus de 30km au sud de Tel-Aviv, Ashdod est l'une des villes industrielles les plus importantes d'Israël, avec de nombreuses zones industrielles et surtout le plus grand port maritime qui représente 60% du fret manutentionné annuellement dans le pays.

Le Vietnam et Israël ont officiellement établi des relations diplomatiques en 1993. Israël a ouvert une ambassade à Hanoï la même année et le Vietnam a ouvert une ambassade à Tel-Aviv en 2009.-VNA