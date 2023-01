Délégués de la cérémonie. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le 17 janvier, à Hanoï, le ministère des Affaires étrangères a célébré solennellement le 50e anniversaire de la signature des Accords de Paris sur la cessation de la guerre et le rétablissement de la paix au Vietnam (27 janvier 1973 - 27 janvier 2023).



La cérémonie a été honorée de la présence de Vo Van Thuong, membre du Bureau politique, permanent du Secrétariat du Parti ; de Tran Thanh Man, membre du Bureau politique, vice-président permanent de l’Assemblée nationale.



Nguyen Thi Binh, ancienne vice-présidente du Vietnam, ancienne ministre des Affaires étrangères, ancienne cheffe de la délégation du gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Vietnam à la Conférence de Paris, était également présente.

La directrice générale de la VNA, Vu Viet Trang (à droite), à la cérémonie. Photo: VNA



Lors de la cérémonie, le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a souligné que les Accords de Paris signés il y a un demi-siècle mirent fin avec succès à la négociation la plus longue et la plus compliquée de l'histoire diplomatique du Vietnam pour clôre la plus longue guerre du 20e siècle. Selon lui, cette grande victoire est due à la lutte inflexible et indomptable et aux énormes sacrifices de l’armée et du peuple vietnamiens tant sur les fronts politique, militaire que diplomatique, sous la direction clairvoyante et ingénieuse du Parti et du Président Ho Chi Minh.

Le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, s'exprime lors de l'événement. Photo: baoquocte.vn





De son côté, Nguyen Thi Binh a affirmé que les Accords de Paris furent une victoire décisive pour libérer le Sud et réunifier le pays, un résultat de près de 20 ans de guerre acharnée et ardue. Elle a ensuite exprimé sa gratitude envers les personnes tombées pendant la lutte contre l’armée américaine et la libération nationale, avant de souligner l’importance de la solidarité et du fort soutien des amis internationaux.



Selon Hélène Luc, sénatrice honoraire et présidente d’honneur de l’Association Franco-Vietnamienne (AAFV), bien que 50 ans se soient écoulés depuis la signature des Accords de Paris le 27 janvier 1973, ses sentiments et sa joie sont restés intacts.-VNA