Le président de l’Association d’amitié Vietnam-Russie à Ho Chi Minh-Ville, Hoang Minh Nhan. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Une cérémonie célébrant le 105e anniversaire de la Révolution d’Octobre russe (1917-2022) a été co-organisée le 4 novembre à Ho Chi Minh-Ville par l'Union des Associations d’amitié de la ville et l’Association d’amitié Vietnam-Russie à Ho Chi Minh-Ville.

S’adressant lors de cet événement, le président de l’Association d’amitié Vietnam-Russie à Ho Chi Minh-Ville, Hoang Minh Nhan, a rappelé la signification historique de la Révolution d’Octobre russe, qui avait eu une grande influence sur le processus de révolution et le développement national et avait aussi jeté la base pour les bonnes relations traditionnelles entre le Vietnam et la Russie.

Lors de l’événement, les délégués ont passé en revue la signification historique de la Révolution d’Octobre russe à travers le film documentaire intitulé "Ho Chi Minh avec la Révolution d'Octobre". -VNA