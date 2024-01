L'ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khoi. Photo: VNA



Moscou (VNA) - Une conférence annuelle a été organisée sous forme hybride le 23 janvier à Saint-Pétersbourg, en Russie, par le Comité des relations extérieures de la ville russe pour commémorer le 74e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Russie (30 janvier 1950 - 30 janvier 2024).

Lors de la conférence, l'ambassadeur de Russie au Vietnam, Gennady Bezdetko, a souligné que le Vietnam était depuis de nombreuses années l'un des partenaires importants de la Russie en Asie-Pacifique. Selon lui, en 2024, les deux parties célébreront le 70e anniversaire de l'ouverture de l'ambassade d'URSS à Hanoï et le 30e anniversaire de la signature du Traité sur les principes des relations d'amitié entre la Russie et le Vietnam.

L'ambassadeur Bezdetko a noté que lors de la rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue vietnamien Vo Van Thuong en octobre 2023, les deux parties avaient réaffirmé leur volonté de promouvoir le partenariat stratégique intégral entre les deux pays.

De son côté, l'ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khoi, a souligné que l'Union soviétique avait été l'un des premiers pays au monde à reconnaître la République socialiste du Vietnam, ainsi que l'importance de se souvenir de l'histoire et de reconnaître le soutien et l'assistance inestimables que le peuple soviétique d'hier et russe d'aujourd'hui ont apportés au Vietnam.

L'ambassadeur Dang Minh Khoi a exprimé sa conviction que l'année 2024 ouvrirait de nouveaux événements et de nouvelles perspectives pour les deux pays, et qu'ils mèneraient à bien tous leurs projets visant à consolider et développer leur partenariat stratégique.

La conférence a également abordé les valeurs idéologiques du Président Ho Chi Minh, les relations Vietnam-Russie, la promotion de la coopération entre les deux pays dans l'éducation et de la formation, le projet d'enseignement de la langue russe au Vietnam ainsi que le programme de coopération entre la ville de Saint-Pétersbourg et le Vietnam en 2024. -VNA