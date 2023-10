Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue et des dirigeants de l'Armée de défense anti-aérienne et de l'air. Photo : VNA

Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue à la célébration.Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Une cérémonie de célébration du 60e anniversaire de la Journée traditionnelle de l'Armée de défense anti-aérienne et de l'air (22 octobre 1963) a eu lieu jeudi à Hanoï, en présence du président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue.A cette occasion, le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong, le président Vo Van Thuong, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l'AN Vuong Dinh Hue ont envoyé des bouquets de fleurs de félicitation à cette armée.S'exprimant à cette occasion, Vuong Dinh Hue a salué les acquis obtenus par les générations d'officiers et de soldats de l'Armée de défense anti-aérienne et de l'air, durant les deux guerres de résistance pour la libération nationale, avec notamment la campagne de Dien Bien Phu historique obligeant les Etats-Unis à signer les accords de Paris et à se retirer du Vietnam, contribuant à la Libération totale du Sud et à la Réunification du pays. Il a aussi souligné les contributions de l'Armée de défense anti-aérienne et de l'air aux opérations de recherche et de sauvetage, face aux catastrophes naturelles et aux épidémies.Grâce à ses succès et exploits, l'Armée de défense anti-aérienne et de l'air s'est vu décerner le titre de "Héros des Forces armées populaires".Analysant la situation actuelle du pays et du monde, Vuong Dinh Hue a demandé à l'Armée de défense anti-aérienne et de l'air de faire valoir les traditions et la puissance du bloc de la grande union nationale, et de continuer à bien mettre en œuvre les résolutions adoptées par le Comité central du Parti et la Commission militaire centrale.Le président de l'AN a mis l'accent sur la formation du personnel, sur la nécessité d'optimiser les nouvelles technologies et de suivre de près la situation, tout en précisant que l'Armée de défense anti-aérienne et de l'air devrait continuer à remplir son rôle de conseiller du Parti, de l'État, de la Commission militaire centrale et du ministère de la Défense pour édifier des forces résolument puissantes, régulières, prêtes à combattre pour protéger fermement la Patrie.A cette occasion, il a remis des cadeaux à des familles des soldats morts pour la Patrie et à des femmes officiers et soldats de l'Armée de défense anti-aérienne et de l'air. -VNA