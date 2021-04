Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le consulat général d'Australie à Ho Chi Minh-Ville a organisé le 31 mars au soir une cérémonie marquant le 48e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Australie (1973-2021).

La consule générale australienne Julianne Cowley. Photo: VNA

A cette occasion, la consule générale australienne Julianne Cowley a déclaré que l'événement était l'occasion de passer en revue et de renforcer le partenariat bilatéral, qui jouait un rôle de plus en plus important dans le contexte mondial actuel.

Julianne Cowley a affirmé que les relations de coopération entre les deux pays étaient construites sur la base du respect et de la confiance mutuels, avec des intérêts communs et une cohésion étroite, démontrée par une collaboration efficace dans la politique, l'économie, la défense et la sécurité, l'éducation et la diplomatie interpersonnelle, et notamment dans la lutte contre la pandémie de COVID-19.

Affirmant le rôle et la position importants de Hô Chi Minh-Ville dans les relations avec l'Australie, Julianne Cowley a souligné que les deux pays disposaient d'un énorme potentiel et d'opportunités pour rendre leurs relations plus fructueuses et prospères.

Tran Phuoc Anh, directeur par intérim du Service des affaires extérieures de Ho Chi Minh-Ville, a souligné le développement florissant des relations entre le Vietnam et l'Australie dans divers domaines.

En 2020, le gouvernement australien a aidé le Vietnam à surmonter les conséquences des inondations et à accéder à des vaccins contre le COVID-19 via la « Regional Vaccine Access and Health Security Initiative » pour l’Indo-Pacifique (Initiative régionale d'accès aux vaccins et de sécurité sanitaire). En outre, l'Australie a promu le partenariat dans l' innovation du projet créatif Vietnam-Australie intitulé Aus4Innovation au service de la relance économique post-COVID-19, a-t-il rappelé.

Tran Phuoc Anh, directeur par intérim du Service des affaires extérieures de Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Tran Phuoc Anh a suggéré aux deux parties de développer leur coopération dans le commerce, les villes intelligentes, l'éducation et la formation, le développement des zones urbaines durables, etc.

Le développement dynamique des relations entre Ho Chi Minh-Ville et l'Australie contribuera à réaliser le programme d'action sur la mise en œuvre du partenariat stratégique Vietnam-Australie pour la période 2020-2023, a-t-il ajouté.-VNA