La Police de la province de Phu Yên (Centre) a annoncé jeudi 4 février avoir mis en examen et en détention provisoire un habitant local pour “actes visant à renverser l'administration du peuple”

Le CC du PPC a publié mercredi soir un communiqué de presse sur la conversation téléphonique entre le président du PPC et PM cambodgien et le secrétaire du PCV et président du Vietnam.