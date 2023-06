Les autorités du Vietnam et de la Chine se rencontrent le jour de la réouverture de la paire de postes frontaliers. Photo : VNA

Cao Bang, 26 juin (VNA) - Les activités d'entrée et de sortie ont repris à la paire de portes frontalières Ta Lung - Shuikou entre le Vietnam et la Chine depuis le 25 juin après plus de trois ans de fermeture en raison des impacts de la pandémie de COVID-19.La réouverture de la paire de portes frontalières, qui relie la province septentrionale de Cao Bang au Vietnam et le Guangxi en Chine, a été faite à la suite d'un accord entre les autorités des deux parties, visant à faciliter les activités de voyage des personnes du Vietnam et de la Chine.Les autorités des deux parties ont envoyé du personnel, des véhicules et du matériel pour assurer la sécurité, l'ordre et le bon déroulement des activités d'entrée et de sortie des personnes par la porte, tandis que la quarantaine médicale est également strictement surveillée.- VNA