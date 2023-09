Le président du Comité populaire municipal Tran Viet Truong au Sommet de Nice sur le climat 2023. Photo : VNA

Paris, 30 septembre (VNA) – Une délégation de la ville de Can Tho du delta du Mékong, s'est rendue en France du 25 au 29 septembre pour renforcer la coopération avec les partenaires français et participer au Sommet de Nice sur le climat 2023.Au cours du déplacement, la délégation a eu une séance de travail avec le secrétaire permanent de l'Association internationale des maires francophones (AIMF), Pierre Baillet, pour discuter de l'avancement des projets communs en matière d'équipement des écoles, de renforcement des capacités des femmes et d'hygiène environnementale.La délégation a également rencontré des experts de l'Agence française de développement (AFD) pour rechercher des investissements pour les projets prioritaires de Can Tho dans les domaines de la santé, des technologies de l'information et de l'agriculture.Lors du Sommet sur le climat de Nice 2023, le président du Comité populaire municipal Tran Viet Truong a présenté un document sur l'agriculture sans pesticides lors d'un débat sur l'agriculture propre, dans lequel il a partagé l'expérience de Can Tho en matière de développement agricole dans le contexte des impacts du changement climatique.La délégation de Can Tho a également rencontré le maire adjoint de Nice, Richard Chemla, pour discuter des perspectives de coopération entre les deux villes dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la culture et de la réponse au changement climatique. - VNA