Le marché flottant de Cai Rang à Can Tho. Photo: VNA

Can Tho (VNA) - La Fête touristique et culturelle du marché flottant de Cai Rang 2018 s’est ouverte samedi 7 juillet dans la ville de Cân Tho (delta du Mékong), sous la direction du Service municipal de la Culture, des Sports et du Tourisme et du Comité populaire de l’arrondissement de Cai Rang.

Cet événement a pour but de faire écho de la Journée touristique du Vietnam, le 9 juillet, et de promouvoir l’image du marché flottant de Cai Rang dans une perspective culturelle.



Prenant la parole lors du lancement de la cérémonie, le vice-président du Comité populaire municipal Le Van Tam a souligné que le marché flottant de Cai Rang est l’un des éléments touristiques très spéciaux de la ville contribuant à créer l’emploi, à attirer l’investissement dans la ville et à développer son économie.



Durant les trois jours de fête, sont prévues de nombreuses activités : des expositions photographiques, des représentations de « don ca tài tu » (chant des amateurs), un défilé de jonques et de bateaux touristiques sur le fleuve de Cân Tho, des colloques sur la promotion touristique, etc.



Le marché flottant de Cai Rang avait été classé par le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme en tant que patrimoine culturel immatériel national le 10 mars 2016.



Le marché de Cai Rang est le marché flottant de grossistes le plus important du delta du Mékong.



Situé à 30 minutes de Cân Tho en bateau, le lieu émerveille par la myriade de bateaux chargés de pastèques, melons, carottes, patates douces, fruits, ou encore d’oignons. Le marché se tient dans une partie du fleuve Hâu, un bras du Mékong.



D’après la légende, son nom («Cai rang» = «La dent») provient de la période de défrichage, lorsqu’un grand crocodile hantait la région. Ce marché est devenu l’une des attractions incontournables à l’occasion d’une visite à Cân Tho. D’ailleurs le magazine touristique britannique Rough Guide ne s’y est pas trompé et l’a récemment choisi comme l’un des dix «marchés flottants les plus attrayants au monde». -VNA