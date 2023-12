Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà qui a reçu jeudi 14 décembre à Hanoi le vice-président senior du groupe Dell, Robert McIntosh, a demandé au groupe technologique américain de renforcer sa coopération pour promouvoir les processus et la gestion des systèmes logistiques au Vietnam.

Le dédouanement au poste-frontière de Na Nua dans le district de Trang Dinh, province de Lang Son (Nord), dont l'autre côté est le poste-frontière de Nahua dans le district de Longzhou, province chinoise du Guangxi, a été officiellement rétabli le 14 décembre après près de 4 ans de suspension à cause du COVID-19.

Une délégation d'entreprises vietnamiennes a participé à Bihar Business Connect 2023, qui se tient dans l'État indien du même nom les 13 et 14 décembre.

À partir de 15h le 14 décembre, les prix de l'essence ont été réduits de plus de 700 dôngs par litre, conformément à une décision conjointe du ministère de l'Industrie et du Commerce et du ministère des Finances.