Des visiteurs étrangers au marché flottant de Cai Rang. Photo : VNA

Can Tho (VNA) – Pendant les vacances du Têt du Dragon 2024, soit du 8 au 14 février, la ville de Can Tho (dans le delta du Mékong) a accueilli environ 398.000 visiteurs et réalisé une recette touristiques d'environ 415 milliards de dongs, soit une augmentation de 22% par rapport à la même période de 2023, selon le Comité populaire municipal.Les destinations les plus prisées étaient le marché flottant de Cai Rang, le quai de Ninh Kieu, la zone éco-touristique de My Khanh, le monastère Truc Lâm de Phuong Nam, la zone touristique d'Ong De, l'îlot Son, le parc Song Hau et les sites éco-touristiques de la région...Pendant les vacances du Nouvel An lunaire, Can Tho a organisé de nombreux programmes et activités culturels, artistiques, et de divertissement tels qu'un spectacle d’accueil du Nouvel An lors du Réveillon, le compte à rebours 2024, les feux d'artifice, les activités sportives…-VNA