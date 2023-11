Cân Tho (VNA) - Le secrétaire du comité du Parti de la ville de Cân Tho, Nguyên Van Hiêu, qui a travaillé mardi 7 novembre avec le consul général sud-coréen à Hô Chi Minh-Ville Shin Choong Il, a déclaré que la ville souhaitait attirer des investissements sud-coréens dans la production industrielle à grande échelle.

Lors de la séance de travail entre le secrétaire du comité du Parti de la ville de Cân Tho, Nguyên Van Hiêu et le le consul général sud-coréen à Hô Chi Minh-Ville Shin Choong Il. Photo: VNA

Il a noté que la République de Corée avait investi dans deux projets d’aide publique au développement (APD), qui sont le parc incubateur République de Corée-Vietnam d’une valeur de 21,13 millions de dollars, et un projet de mécanisation agricole à Cân Tho avec un investissement total de près de 2,4 milliards de wons (plus de 1,83 million de dollars).Le responsable a déclaré que la République de Corée est forte dans l’industrie à grande échelle, l’agriculture de haute technologie, le commerce et les services, ce qui constitue une base solide pour la coopération bilatérale, et a suggéré certains projets d’investissement coréen.L’un des projets consiste à construire un complexe de transformation et de vente de produits agricoles dans le delta du Mékong, à Cân Tho. Un autre est un pôle logistique lié au port de Cai Cui, d’une superficie totale de 100,27 ha et d’une capacité de traitement de 25 millions de tonnes de marchandises chaque année.Le consul général Shin Choong Il a promis, pour sa part, qu’en sa qualité, il servirait de pont pour élargir la coopération et amènerait de nombreuses délégations commerciales coréennes au Vietnam et à Cân Tho en particulier pour explorer les opportunités d’investissement.Selon le Département municipal des relations extérieures, Cân Tho a enregistré un chiffre d’affaires export-import de 21,08 millions de dollars avec la République de Corée au cours des neuf premiers mois de cette année, avec des exportations primaires de produits aquatiques, de produits agricoles et de produits agricoles transformés, de vêtements et de produits pharmaceutiques, et de produits vétérinaires. - VNA