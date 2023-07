Photo: Phillipbank

Phom Penh (VNA) - La Banque nationale du Cambodge (NBC) a lancé mardi le Cambodian Shared Switch (CSS), un nouveau système de paiement interbancaire permettant aux clients de transférer et de retirer de l'argent entre les banques et institutions financières participantes.



Selon la vice-gouverneure de la banque centrale, Chea Serey, le CSS est conçu pour assurer l'interconnectivité et l'interopérabilité entre les membres du CSS, permettant à leurs titulaires de cartes d'utiliser les guichets automatiques bancaires (GAB) des autres banques et institutions financières participantes.



Selon Chea Serey, le développement du système de paiement est une priorité absolue pour la NBC, afin de faciliter les transactions commerciales tant au niveau national que régional.-VNA