Photo d'archive de la VNA Phnom Penh (VNA) - A l'occasion du 44e anniversaire du renversement du régime génocidaire de Pol Pot (7 janvier 1979), la presse et médias locaux ont publié de nombreux articles affirmant la signification et l'importance de la victoire du peuple cambodgien et appréciant hautement l’aide opportune des soldats volontaires vietnamiens et, ainsi que l'amitié et la solidarité spéciale entre les deux pays.

Kampuchea Thmey a publié un article intitulé " le Cambodge et le Vietnam continueront à s'entraider pour l'intérêt des deux peuples" de l’auteur Sophal Tuon, louant l'amitié entre les deux pays voisins et soulignant l'importance de cet événement historique, ainsi que le rôle des soldats volontaires vietnamiens dans la libération d'hier du Cambodge et sa revitalisation depuis cette date.

Cette victoire historique a affirmé non seulement le rôle extrêmement important de l'ensemble du peuple cambodgien, la direction clairvoyante du Parti du peuple cambodgien et de l'actuel Premier ministre Samdech Techo Hun Sen, mais aussi la reconnaissance à l’égard de l’esprit international, du sacrifice et du soutien des soldats vietnamiens pour la révolution cambodgienne, selon l’auteur.



Passant en revue des résultats de la coopération bilatérale ces dernières années, l’auteur s’est déclaré convaincu que les deux pays continueraient à s’entraider dans tous les domaines, pour les intérêts communs, contribuant au maintien de la paix, à la stabilité, au développement durable et au prospérité de l’ASEAN et du monde. -VNA