La capitale Phnom Penh. Photo: lonelyplanet.com

Phnom Penh (VNA) - Le Cambodge a attiré 3,588 milliards de dollars d'investissements directs étrangers (IDE) l'année dernière, soit une augmentation de 11,7% par rapport à 2018, a indiqué un récent rapport de la Banque nationale du Cambodge (NBC).

Selon le Rapport sur les progrès macroéconomiques et bancaires de 2019 et les perspectives pour 2020 (Macroeconomic and Banking Progress 2019 Report and 2020 Outlook), les investisseurs chinois représentent la moitié des IDE attirés en 2019.

Sur le total, le secteur des finances a reçu 2,385 milliards de dollars d’IDE, et le secteur non financier, 1,203 milliard de dollars.

Selon Mey Kalyan, conseiller supérieur du Conseil économique national suprême, le Cambodge connaît actuellement une augmentation constante de l’IDE grâce à un environnement de l'investissement favorable.

Il a déclaré que les IDE étaient essentiels pour que le Royaume continue de maintenir une croissance économique soutenue car ils généraient des emplois et promouvaient les exportations. Mais il a averti que le Royaume devrait se méfier d'accepter trop d'investissements en provenance d'un seul pays.

La Chine est actuellement le premier investisseur étranger au Cambodge, représentant 43% du total, suivie par la République de Corée (11%), le Vietnam (7%), le Japon (6%), Singapour (6%),...

Le vice-président de la Chambre de commerce cambodgienne (CCC), Lim Heng, a exprimé sa conviction que des lois saines en matière d'investissement aideraient le Cambodge à accroître son attractivité auprès des investisseurs étrangers.

Le rapport de NBC montre que la croissance économique du Royaume a atteint 7,1% l’année dernière, avec un taux d’inflation d’environ 1,9%. NBC prévoit cette année une croissance économique de 7% avec un taux d'inflation d'environ 2,3%. -VNA