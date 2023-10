Hanoi (VNA) – Le directeur national de la Banque asiatique de développement (BAD) au Vietnam, Shantanu Chakraborty a apprécié jeudi 5 octobre à Hanoi les réponses politiques proactives du gouvernement vietnamien propices à la stabilisation macroéconomique et au développement socio-économique.

Vue du séminaire "L’économie vietnamienne surmonte les vents contraires", à Hanoi, le 5 octobre. Photo: VNA



Le directeur pays de la BAD au Vietnam, Shantanu Chakraborty, a fait cette déclaration lors du séminaire "L’économie vietnamienne surmonte les vents contraires", notant que les récentes projections de la BAD publiées en septembre 2023 indiquaient que le Vietnam resterait en tête de la croissance en Asie du Sud-Est à 5,8% pour 2023 et 6% pour 2024.

Les données du troisième trimestre de 2023 ont montré une croissance trimestrielle du PIB de 5,3%, portant le taux de croissance en rythme annuel à 4,24% aux neuf premiers mois de l’année.

Le vice-ministre du Plan et de l’Investissement Trân Quôc Phuong a estimé que les quatre points forts de l’économie sont les suivants : la promotion de la croissance, la stabilisation de la macroéconomie, le décaissement des investissements publics dépassant l’objectif fixé et les réalisations en matière de politique étrangère.

Le membre permanent de la Commission économique de l’Assemblée nationale Phan Duc Hiêu a pour sa part attiré l’attention sur les efforts et les ressources consentis par l’Assemblée nationale, les entreprises et la population, notant notamment le dégrèvement, l’exonération fiscale et l’ajournement des obligations financières pour un montant total d’environ 150.000 milliards de dôngs.



Le gouvernement a promulgué des textes visant à accommoder la politique monétaire, à abaisser les taux directeurs pour réduire les coûts d’emprunt, à améliorer l’efficacité de la réforme des procédures administratives, à réduire les coûts des affaires, et à résoudre les difficultés des entreprises, s’est-il félicité.

En termes de politiques macroéconomiques impliquant des mesures fiscales et monétaires, jusqu’à présent, le gouvernement a progressé dans la bonne direction et en temps opportun, a souligné le directeur national de la BAD, Shantanu Chakraborty.

Les investissements et les dépenses publiques se réalisent à un rythme positif. La Banque d’État du Vietnam a montré son rôle efficace dans le contrôle de l’inflation. Comparé à d’autres pays de la région de l’Asie du Sud-Est, le Vietnam a obtenu des résultats encourageants, a-t-il déclaré.

Des pistes pour surmonter les vents contraires

Selon Shantanu Chakraborty, même si l’économie vietnamienne a fait preuve de résilience dans le contexte d’incertitude économique mondiale, les perspectives à court terme jusqu’en 2024 et au-delà sont toujours confrontées à des risques accrus provenant de l’environnement extérieur.

Le Vietnam accélère la croissance et promeut la stabilité macroéconomique nationale. Photo: VNA



Il a déclaré que les conditions extérieures sont plus difficiles, que la demande de biens industriels et les exportations mondiales des matières premières diminue, que les prix des matières premières sont élevés et que les conditions financières mondiales se resserrent, autant de vents contraires qui brident la croissance.

Dans ce contexte, il est crucial que les décideurs politiques restent vigilants pour apporter des réponses rapides, tout en s’efforçant de stimuler l’économie nationale à la fois par des mesures de soutien à court terme et des réformes à long terme, a-t-il suggéré.

Selon le Dr. Vu Minh Khuong, de l’École de politique publique Lee Kuan Yew relevant de l’Université nationale de Singapour, la rénovation du modèle économique ne peut pas se faire du jour au lendemain, d’où le rôle énorme du gouvernement dans les temps à venir.

Il a également déclaré que les difficultés et les défis persistants, la macroéconomie mondiale instable, l’inflation des prix mondiaux et les politiques fiscales et monétaires imprévisibles demandent une surveillance étroite en vue d’une bonne gouvernance de l’économie.

La récente visite du président américain Joe Biden au Vietnam a créé des forces motrices et des pespectives de nouvelles industries, comme la fabrication des semi-conducteurs, c’est une énorme opportunité pour nous, a reconnu le Dr. Vu Minh Khuong.

Selon le directeur national de la BAD au Vietnam, les mesures de relance budgétaire doivent être prioritaires car le Vietnam dispose encore d’une marge de manœuvre budgétaire. La dette publique est bien maîtrisée, à environ 38% du PIB à la fin 2022.

Le Vietnam devrait accélérer le décaissement des investissements publics considérables, d’environ 30 milliards de dollars. Cela soutiendra directement les secteurs de la sous-traitance telles que la construction et l’exploitation minière, et offrira davantage de possibilités d’emploi, a-t-il suggéré.

En outre, le Vietnam peut se concentrer davantage sur le développement de l’économie privée, le secteur qui joue un rôle clé dans l’économie, a-t-il encore indiqué. – VNA