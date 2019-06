Photo: ambassade de France



Hanoï (VNA) - En 2019, 26 nouveaux étudiants vietnamiens ont été sélectionnés par un jury d’experts pour bénéficier d’une bourse d’Excellence de l’Ambassade. Ils viennent s’ajouter aux 31 lauréats du programme Eiffel du Ministère des Affaires Etrangères français, et aux 2 élèves du Lycée Français Marguerite Duras de HCM-V retenues pour le programme Excellence major.



Ces étudiants d’excellence seront à l’honneur lors de deux réceptions organisées par l’ambassade de France au Vietnam à Hanoi le jeudi 27 juin ainsi que par le consulat général à HCM-V le lundi 24 juin.



Les boursiers en cours d’étude et anciens boursiers vietnamiens du gouvernement français forment une communauté nombreuse et diverse qui se retrouvera lors de ces deux soirées et aura aussi l’occasion d’échanger avec les boursiers du gouvernement vietnamien, également invités.



Les institutions publiques françaises et le programme Erasmus offrent de nombreuses bourses aux étudiants étrangers pour les aider à financer leurs études en France et en Europe. Ainsi, plus de 400 étudiants vietnamiens ont bénéficié en 2018 d’une bourse d’études totale ou partielle en cofinancement afin de financer leur mobilité vers la France.



Il existe aussi de nombreuses autres bourses accessibles aux étudiants vietnamiens, proposées par les entreprises, fondations, collectivités locales françaises ou dans le cadre de dispositifs européens. Le moteur de recherche mondial CampusBourses (http://campusbourses.campusfrance.org) permet aux étudiants et chercheurs vietnamiens de financer toute ou partie de leur mobilité vers la France.



En 2018, plus de 1.700 étudiants vietnamiens sont ainsi partis en France afin d’y poursuivre leur formation. Plus de 7.000 d’entre eux étaient inscrits dans un établissement supérieur en France. 3.000 autres suivent une formation délocalisée de l’enseignement supérieur français au Vietnam.

Pour un étudiant vietnamien, choisir d’étudier en France, c’est accéder à des formations de qualité et accessibles au plus grand nombre. Si le coût réel des études y est le même qu’ailleurs dans le monde, soit environ 15.000 euros par an, le gouvernement français prend en charge les 2/3 des frais de formation dans les établissements publics d’enseignement supérieur pour tous les étudiants, français comme étrangers.



Comme tout étudiant en France, les jeunes vietnamiennes et vietnamiens bénéficient d’une aide financière pour leur logement et d’une couverture sociale gratuite qui leur permet par exemple de ne pas avoir à avancer l’achat de médicaments dans une pharmacie. Enfin, leurs études terminées, les diplômés de niveau Master, en France ou au Vietnam et qui voudraient trouver un emploi en France peuvent demander une autorisation provisoire de séjour valable douze mois. Pour ceux tentés de créer leur propre entreprise, il est possible de bénéficier du statut d’étudiant entrepreneur, ainsi que d’aides à l’innovation.



France Alumni Vietnam

Lancé en 2015, c’est le réseau des Alumni vietnamiens soutenu et animé par l’Ambassade de France. La plateforme numérique FAV regroupe presque 5.000 membres et 80 partenaires (établissements d’enseignement supérieurs, entreprises). France Alumni Vietnam organise toute l’année de nombreuses activités pour les Alumni de la France, les entreprises et pour la communauté francophone au Vietnam en général. - CPV/VNA