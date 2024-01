Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh (gauche) et le président indonésien Joko Widodo. Photo : VNA

Ils ont également convenu de travailler ensemble pour porter le commerce bilatéral à 15 milliards de dollars, voire 18 milliards de dollars d'ici 2028, de faciliter et d'encourager les entreprises des deux pays à investir sur les marchés respectifs et d'élargir la coopération à de nouveaux domaines tels que l'intelligence artificielle, l’économie nulérique, l’économie verte, l’énergies renouvelables et l’écosystème de véhicules électriques (VE) et de batteries EV. Hanoï, 12 janvier (VNA) - Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a rencontré le 12 janvier à Hanoï le président indonésien Joko Widodo, au cours de laquelle les dirigeants ont hautement apprécié le développement vigoureux et dynamique de la coopération entre les deux pays dans de divers domaines.Recevant le président indonésien, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que la visite d'État du président Joko Widodo au Vietnam revêtait une importance particulière et créerait un nouvel élan pour les relations bilatérales après plus de 10 ans de partenariat stratégique et avant le 70e anniversaire des relations diplomatiques en 2025.Le président Joko Widodo a affirmé que le Vietnam est un partenaire d'importance stratégique de l'Indonésie dans la région.Les deux dirigeants ont partagé le point de vue selon lequel la confiance stratégique entre leurs pays a été de plus en plus renforcée grâce à de fréquentes visites et réunions mutuelles de haut niveau. La coopération bilatérale dans des domaines tels que la sécurité, la défense, les affaires maritimes, l'agriculture, la pêche, l'éducation, la formation, le tourisme et les échanges entre les peuples a enregistré un certain nombre de résultats positifs.La coopération économique et commerciale constitue un point positif des relations bilatérales. L'Indonésie a enregistré plus d'un milliard de dollars d'investissements au Vietnam entre janvier et novembre 2023, en hausse de 37 % sur un an. Il s'agit du troisième partenaire commercial du Vietnam au sein de l'ASEAN, qui à son tour se classe au quatrième rang des partenaires commerciaux de l'ASEAN dans la région, avec un commerce bilatéral d'environ 13 milliards de dollars sur 11 mois, selon les statistiques.Afin de donner un nouvel élan aux relations bilatérales, les deux dirigeants ont convenu d'envisager de porter le partenariat stratégique Vietnam- Indonésie à un nouveau niveau. Ils sont convenus de continuer à accroître les échanges et les réunions de délégations à tous les niveaux, de mettre en œuvre efficacement les mécanismes de coopération bilatérale et de signer des accords et des documents de haut niveau, et d'élaborer prochainement un plan d'action pour 2024-2028 adapté au nouveau contexte.Ils ont également convenu de travailler ensemble pour porter le commerce bilatéral à 15 milliards de dollars, voire 18 milliards de dollars d'ici 2028, de faciliter et d'encourager les entreprises des deux pays à investir sur les marchés respectifs et d'élargir la coopération à de nouveaux domaines tels que l'intelligence artificielle, l’économie nulérique, l’économie verte, l’énergies renouvelables et l’écosystème de véhicules électriques (VE) et de batteries EV.

Les deux parties élargiront également les programmes de coopération dans le cadre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), renforceront les liens dans l'industrie halal, renforceront les liens pour assurer la sécurité alimentaire et promouvront la signature d'un accord sur le commerce du riz.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président Joko Widodo ont affirmé que le Vietnam et l'Indonésie renforceraient leurs liens dans d'autres domaines importants tels que la défense, la sécurité, les affaires maritimes, le règlement des défis communs liés à la mer, la pêche et la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN). Les deux pays renforceront également la coopération en matière d'éducation et de formation, augmenteront les vols commerciaux directs et promouvront les échanges entre les peuples et la coopération de localité à localité.



Lors de la rencontre, les deux dirigeants ont également discuté de certaines questions régionales d'intérêt commun. Ils ont convenu de poursuivre la coordination et le soutien mutuel au sein des organisations multilatérales ; renforcer la collaboration pour promouvoir la solidarité, la centralité et le point de vue commun de l’ASEAN sur les questions de sécurité régionale, notamment la question en Mer Orientale et aider le Laos à remplir le rôle de présidence de l’ASEAN en 2024.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a invité l'Indonésie à envoyer des représentants de haut niveau au Vietnam et à aider le Vietnam à accueillir avec succès le Forum du futur de l'ASEAN sur un développement rapide, durable et centré sur l'être humain en 2024 afin d'aider à construire une communauté de l’ASEAN résiliente et durable. - VNA

