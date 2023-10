Photo : AFP/VNA



Jakarta (VNA) - En marge d’une cérémonie d'ouverture du Bureau de représentation de Boeing à Jakarta, le ministère indonésien des Transports a signé le 4 octobre un protocole d'accord avec ce groupe aéronautique.Dans un communiqué, le ministère indonésien des Transports a salué cet accord de coopération, le considérant comme une étape importante pour améliorer la capacité et promouvoir le développement durable de l'industrie de l'aviation civile nationale. Le communiqué souligne que l'établissement d'un partenariat avec Boeing - l'une des principales sociétés mondiales dans le secteur de l'aviation - apportera de plus grandes opportunités à la croissance économique et technologique de l' Indonésie L'accord signé couvre un certain nombre d'aspects importants dans le secteur de l'aviation civile, tels que les opérations aériennes, le renforcement des capacités du personnel, les services de navigation aérienne, le transport aérien et les initiatives aéronautiques non durables.En outre, dans le cadre de cet accord, les deux parties partageront des connaissances et des expériences liées à l'ingénierie aéronautique, notamment à la sûreté et à la sécurité aériennes, à la maintenance des avions et à l'innovation technologique. - VNA