Port international de Lach Huyen à Hai Phong. Photo: VNA Port international de Lach Huyen à Hai Phong. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam devrait surveiller de près l'inflation qui a tendance à s’accélérer ces derniers temps, selon la Banque mondiale (BM).



Dans son rapport de septembre sur la macroéconomique du Vietnam qui vient d’être publié, la BM a déclaré que l'indice des prix à la consommation (IPC) était passé de 3% en août à 3,7% en septembre, poursuivant la tendance à la hausse depuis juin.



L'inflation était due à la hausse des prix des denrées alimentaires ainsi que des logements et des matériaux de construction. En outre, les prix des services de transport ont contribué à hauteur de 0,3 point de pourcentage à l'inflation en raison de la nouvelle montée des prix du pétrole enregistrée entre juillet et septembre de cette année.



Dans le sens inverse, l'inflation sous-jacente, qui exclut les produits alimentaires, les carburants et les prix administrés par le gouvernement, a continué de se ralentir, passant de 4% en août à 3,8% en septembre.



L’économie vietnamienne s’est améliorée au troisième trimestre grâce à une reprise progressive des exportations. Toutefois, la consommation intérieure est restée modérée et la croissance du crédit est demeurée lente, ce qui reflète la faiblesse de l’investissement privé dans le pays et de la confiance des investisseurs.



La BM a déclaré qu'une liste d'investissements stratégiques et bien préparés pour 2024, axés sur les infrastructures vertes, résilientes à le changement climatique et interrégionales, contribuerait à soutenir le développement économique à long terme.



L’institution internationale a suggéré au Vietnam de se concentrer davantage sur l'amélioration du climat d’investissement et d'intensifier les investissements dans les ressources humains pour attirer les investissements directs étrangers (IDE) de haute technologie et à haute valeur ajoutée, ainsi que pour stimuler la productivité à long terme.

Dans le même temps, la poursuite des efforts visant à mettre en œuvre des investissements publics pourrait promouvoir la croissance économique à court terme.



L'économie vietnamienne a enregistré au troisième trimestre une croissance de 5,3% en rythme annuel. Les secteurs des services et de l'agriculture ont respectivement progressé de 6,2% et 3,7% sur un an.



Après dix mois de baisse, les exportations et les importations ont augmenté de 5,3% et de 2,6% en septembre.



La balance commerciale des marchandises a enregistré un excédent de 2,3 milliards de dollars en septembre 2023 et de 21,4 milliards de dollars pour les neuf premiers mois de l'année.-VNA