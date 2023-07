Le groupe de K-pop féminin est composé de quatre membres se prénommant Jennie, Lisa, Jisoo et Rosé. Journal "Le monde et le Vietnam"

Hanoi (VNA) - Le moment le plus attendu pour les fans de BLACKPINK au Vietnam a officiellement eu lieu au stade national de My Dinh à Hanoi le soir du 29 juillet, avec le groupe de K-pop féminin montant sur scène sous des acclamations tonitruantes.

Photo : Journal "Le monde et le Vietnam"

La première soirée de Born Pink Hanoi, prévue les 29 et 30 juillet et marquant la fin de la tournée asiatique des quatre filles, a débuté avec leur chanson à succès "How You Like That", suivie d’une série de chansons qui composent leur nom, tels que "Ddu-du Ddu-du", "Forever Young", "Shut Down" et "Kill This Love".

Photo : Journal "Le monde et le Vietnam"

Le spectacle présentait des performances en solo des quatre filles. BLACKPINK a offert au public vietnamien des performances emblématiques de Born Pink qui sont mondialement connues, a interagi avec eux en vietnamien, a enfilé le "non la" (chapeau conique - un symbole de la culture vietnamienne) et a dansé sur "See Tinh" - un populaire et accrocheur chanson de la chanteuse vietnamienne Hoàng Thuy Linh.

Photo : Journal "Le monde et le Vietnam"

En réponse, les supporters vietnamiens ont montré leur enthousiasme en bravant la forte pluie au stade national de My Dinh en attendant le début du spectacle. Une mer de rose a rempli les gradins et les fans - les BLINK - ont dansé sur la musique, créant une atmosphère palpitante. – VNA