Binh Thuân (VNA) – La province de Binh Thuân (Centre) a pris des mesures strictes contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), et a particulièrement mis en œuvre les recommandations de la Commission européenne (CE) sur la surveillance de la flotte de pêche.

Les efforts visent à retrouver la carte verte de la Commission européenne et à développer la pêche durable et responsable. Photo: VNA



La province considère la lutte contre la pêche INN comme une tâche de première importante, qui nécessite l’engagement de l’ensemble du système politique et des responsables des départements, des agences et des localités pour assumer leurs responsabilités.Le Département provincial de l’agriculture et du développement rural a rapporté que depuis qu’un cas d’un bateau de pêche avec à son bord sept pêcheurs empiétant sur des eaux étrangères a été détecté plus tôt cette année, aucune violation similaire n’a été enregistrée.Ce résultat est rendu possible grâce au déploiement drastique et harmonieux de mesures par les agences compétentes et les localités avec une attention particulière accordée aux bateaux présentant un risque élevé de violation de la réglementation de la pêche.Les fonctionnaires du Centre de surveillance des bateaux de pêche ont travaillé 24 heures sur 24, tandis que tous les bateaux de pêche de la province ont été examinés, ce qui a permis de déterminer que ceux qui ne sont pas immatriculés ni autorisés à effectuer une navigation seront sanctionnés conformément à la réglementation.Jusqu’au 29 septembre, tous les bateaux de pêche d’une longueur d’au moins 15 mètres avaient achevé l’installation d’un système de surveillance des navires par satellite (VMS) qui fournit à intervalles réguliers des données sur la position, la route et la vitesse des navires aux autorités de pêche.Les forces compétentes ont également inspecté les navires et leurs prises débarquées dans les ports de pêche, ainsi que la traçabilité des produits de la mer.Le sous-département provincial de l’aquaculture a déclaré que depuis le début de cette année, il avait traité 320 cas de violation des réglementations de pêche et imposé des amendes d’une valeur de plus de 2,9 milliards de dôngs (environ 119.000).Le vice-président du Comité populaire de la province de Binh Thuân, Nguyên Hông Hai, a déclaré que la province continuera à mettre en œuvre des tâches et des solutions contre la pêche INN dans les temps à venir.Binh Thuân se prépare pour la quatrième inspection de la CE ce mois-ci, se joignant aux efforts nationaux pour faire lever l’avertissement de «carton jaune». sur les exportations de produits aquatiques vietnamiens, a-t-il indiqué.La délégation de la CE, qui devrait se composer des représentants de la Direction générale des affaires maritimes et de la pêche (DGAMPA), une une administration centrale tournée vers le développement durable des activités maritimes et du littoral, et de la délégation de la CE au Vietnam, se rendra au Vietnam du 10 au 18 octobre pour discuter du dossier de la pêche INN. – VNA