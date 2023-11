Un artiste et deux étudiants lors du cours. Photo: VNA

Binh Thuan (VNA) - Le 13 novembre, le Musée provincial de Binh Thuan, en coordination avec le Comité populaire de la commune de Dong Giang, district de Ham Thuan Bac, a organisé un cours d'enseignement des arts du spectacle folkloriques (chants, danses et musique) de l’ethnie K'ho.



Selon Tran Xuan Phong, directeur adjoint du Musée provincial de Binh Thuan, il s'agit de l'activité principale du projet "Préserver et promouvoir les belles valeurs culturelles traditionnelles des minorités ethniques, en combinaison avec le développement du tourisme", dans le cadre du Programme cible national pour le développement socio-économique des zones peuplées de minorités ethniques et des zones montagneuses pour la période 2021-2030.



Pendant les 10 jours de cours, des artistes guideront et enseigneront à 20 étudiants les arts du spectacle folkloriques de l’ethnie K'ho.-VNA