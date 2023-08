Binh Thuan (VNA) - A partir du 15 août, le séjour temporaire autorisé passera de 15 à 45 jours pour les ressortissants des pays pour lesquels le Vietnam applique une exemption unilatérale de visa. De plus, la politique de renouvellement du visa électronique d'une durée de 90 jours pour les touristes venant au Vietnam attire l'attention du secteur du tourisme tant au pays qu'à l'étranger.

Binh Thuan espère l’attraction des touristes internationaux grâce de la nouvelle politique de visa . Photo : VNA

Ceci est considéré comme une opportunité pour le tourisme de la province centrale de Binh Thuan en particulier et au Vietnam en général afin de promouvoir l'attraction de visiteurs internationaux.

Possibilité d'exploiter le flux de visiteurs internationaux

Au cours du premier semestre de 2023, le nombre de visiteurs internationaux dans la localité a fortement augmenté par rapport à la même période en 2022 avec 133.000 arrivées, mais a diminué de plus de 64% par rapport à la même période en 2019. Avec les changements dans la nouvelle politique de visas, la communauté des affaires de la province devrait donner une grande bouffée d’air au secteur du tourisme dans les temps à venir, vers le flux de clients bien rémunérés et de longs séjours.

Selon la plateforme de voyage en ligne Agoda, le nombre de recherches concernant cette nouvelle politique a augmenté de 33 % en deux semaines après son approbation par l'Assemblée nationale du Vietnam en juin dernier.

Actuellement, les touristes des pays européens, d'Australie... se tournent vers les pays asiatiques, dont le Vietnam.

Selon le directeur général de la compagnie par actions Ben Thanh Mui Ne Resort, Nguyen Duc Tien, à partir du début de 2023, le nombre de visiteurs internationaux a commencé à revenir à Binh Thuan avec environ 12 à 15 % de part de marché, contrairement aux attentes de l'entreprise. Cependant, selon l'évaluation de la compagnie, à partir du quatrième trimestre 2023, le nombre de visiteurs internationaux reviendra en partie grâce aux changements de la politique des visas, créant des conditions favorables pour les visiteurs au Vietnam ainsi que la capacité de long séjour des touristes. Actuellement, la compagnie compte de nombreux clients internationaux qui réservent d'octobre à décembre, le taux d'occupation des chambres atteignant 25 à 30 %. Le marché des visiteurs internationaux est principalement l'Europe de l'Ouest, l'Allemagne, l'Asie du Nord…

Pour prolonger le séjour et les dépenses, l'unité propose des programmes d'incitation pour les clients réguliers et les visiteurs réguliers.

«Avec les avantages de la politique des visas, des signes positifs de reprise du tourisme, le nombre de visiteurs à Binh Thuan va augmenter et dépasser l'objectif fixé de 220.000 visiteurs. Nous prévoyons accueillir environ 400.000 à 500 000 visiteurs internationaux cette année », a déclaré le président de l'Association du tourisme de Binh Thuan, Nguyễn Văn Khoa.

Prêt pour la haute saison touristique

Pour préparer la prochaine haute saison de visiteurs étrangers, les unités de services et d'hébergement de la localité renforcent les préparatifs des infrastructures, l’amélioration des ressources humaines, la promomotion de la construction de produits touristiques pour attirer les touristes.

Binh Thuan vise à attirer cette année environ 6,5 millions de visiteurs, dont plus de 200.000 étrangers. Photo : VNA

M. Nguyen Van Khoa, président de l'Association du tourisme de Binh Thuan a déclaré que la qualité des ressources humaines est également un facteur très important. L'Association s'est coordonnée avec le Centre d'appui aux petites et moyennes entreprises pour organiser des cours de formation ciblés pour les gestionnaires des ressources humaines, grâce à quoi, il est possible de recruter, d'attirer et de former une équipe de personnel qualifié pour les besoins de développement futurs du marché.

Selon les statistiques, en juillet 2023, la province a attiré environ 847.000 visiteurs, en hausse de près de 63 % en glissement annuel. Ainsi, au cours des 7 premiers mois de 2023, le tourisme de Binh Thuan a accueilli environ 5,3 millions de visiteurs en augmentation de plus de 82% par rapport à la même période en 2022, atteignant 79% du plan annuel. Les revenus en juillet ont atteint plus de 2.100 milliards de dongs, contribuant à porter les revenus du tourisme en 7 premiers mois de 2023 à plus de 13.448 milliards de dongs.

Avec 192 km de côtes, la province de Binh Thuan abrite des îles, des îlots, des criques, des baies et des plages de sable blanc aux eaux bleues claires, qui forment des attractions touristiques célèbres. La province possède de nombreuses ressources touristiques avec de nombreux vestiges historiques et culturels et des fêtes traditionnelles. Actuellement, il compte près de 900 établissements d'hébergement avec plus de 17.000 chambres, dont 45 hôtels et resorts de trois à cinq étoiles avec près de 5.000 chambres. La province compte 13 agences de voyages, dont huit agences de voyages internationales.

Avant que la pandémie de COVID-19 n'éclate en 2019, Binh Thuan a accueilli plus de 6,4 millions de visiteurs qui ont dépensé 15,2 billions de dongs (646,8 millions de dollars). La contribution du tourisme de la province au PIBR représentait 10 à 12 %.



En 2022, la province a accueilli plus de 5 millions de visiteurs avec un chiffre d'affaires de 12,8 billions de dongs. Elle vise à attirer cette année environ 6,5 millions de visiteurs, dont plus de 200.000 étrangers.- VNA