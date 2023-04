Hong Kong (VNA) - Une délégation de la province méridionale de Binh Phuoc dirigée par le secrétaire du Comité provincial du Parti, Nguyên Manh Cuong a effectué un voyage de travail les 11 et 12 avril à Hong Kong destiné à renforcer sa coopération en matière d’investissement avec Hong Kong.

Vue de la Conférence de promotion des investissements Binh Phuoc-Hong Kong. Photo : VNA

Recevant la délégation le 11 avril, le secrétaire au Commerce et au Développement économique de Hong Kong, Algernon Yau, a souligné son impression sur le développement dynamique du Vietnam lors de sa visite en janvier dans le pays, et a hautement apprécié le partenariat entre Hong Kong et le Vietnam.Il a révélé qu’il reviendra au Vietnam lors de ses voyages dans les pays d’Asie du Sud-Est dans les temps à venir.Nguyên Manh Cuong a informé l’hôte de la situation socio-économique de Binh Phuoc et de ses orientations pour attirer les investissements étrangers. Il a déclaré que Binh Phuoc est l’une des localités à plus forte croissance du pays.Constatant la présence modeste des investissements hongkongais à Binh Phuoc, le responsable a souligné qu’avec diverses politiques pour attirer les investisseurs étrangers et une forte croissance, la province offre de grandes opportunités d’investissement aux entreprises étrangères, y compris celles de Hong Kong.Plus tard dans la même journée, une conférence de promotion des investissements a été organisée pour présenter le potentiel de Binh Phuoc aux investisseurs et entreprises de Hong Kong.S’adressant à l’événement, le consul général du Vietnam à Hong Kong, Pham Binh Dam, a déclaré que pendant de nombreuses années, Hong Kong était le cinquième investisseur et le huitième partenaire commercial du Vietnam.Le commerce bilatéral a atteint environ 33 milliards de dollars en 2022, en hausse de 16% sur un an, a-t-il noté, ajoutant que le Vietnam offre de grandes opportunités d’investissement et de commerce à Hong Kong.Le vice-président du Comité populaire provincial, Huynh Anh Minh, a déclaré que Binh Phuoc joue un rôle important dans le Corridor économique Est-Ouest, avec un grand potentiel de développement industriel, répondant aux exigences des investisseurs hongkongais.Le vice-président exécutif de la Fédération des industries de Hong Kong, Anthony Lam, a suggéré au gouvernement vietnamien de moderniser le système d’infrastructures non seulement dans les grandes villes telles que Hô Chi Minh-Ville et Hanoi, mais également dans leurs localités voisines, car les infrastructures jouent un rôle important dans la transformation du Vietnam en un hub de production mondial dans le futur.Avec une population d’environ 100 millions d’habitants, le Vietnam dispose de bonnes conditions pour devenir un pays industriel, a-t-il déclaré, révélant que fin mai et début juin, la fédération enverra une délégation au Vietnam pour rechercher des opportunités d’investissement.Nguyên Manh Cuong a fait savoir que Binh Duong prévoit d’appeler à des investissements dans les domaines du développement des parcs industriels, des terrains de golf, des projets d’hôtels et de logements et de l’industrie de la fabrication et de la transformation.Lors d’une rencontre avec le directeur exécutif adjoint du Conseil de développement du commerce de Hong Kong (HKTDC), Patrick Lau, le 12 avril, le responsable de Binh Phuoc a présenté les atouts de la localité et les projets d’autoroutes pour favoriser le développement des transports, au service de la croissance économique.Patrick Lau a déclaré que le HKTDC, spécialisé dans l’organisation de foires commerciales à Hong Kong, est disposé à soutenir les relations entre les deux parties et à créer des opportunités de coopération pour les entreprises hongkongaises et leurs partenaires vietnamiens.Dans le cadre de cette visite, le secrétaire du Comité du Parti de la province de Binh Duong a également eu des entretiens avec les groupes financiers Longboom et Swire de Hong Kong. – VNA