Binh Duong (VNA) - La ville intelligente - zone d’innovation Binh Duong a été reconnue, le 27 octobre à New York, aux États-Unis, en tant que la Communauté intelligente de l’année -TOP 1 ICF 2023 - par le Forum communautaire intelligent (ICF-Intelligent Community Forum).Le vice-président permanent du Comité populaire provincial de Binh Duong, Mai Hung Dung, représentant de la province de Binh Duong (Sud), a reçu ce Prix de l’ICF.Auparavant, Binh Duong avait reçu cinq fois consécutives le prix Smart 21 (TOP 21) et était présent pour trois fois consécutives (2021, 2022, 2023) sur la liste de TOP 7 de la Communauté ayant des stratégies typiques de développement de la ville intelligente.Lou Zacharilla, co-fondateur d'ICF, a estimé que Binh Duong avait méthodiquement mis en œuvre la stratégie de développement de la communauté intelligent d'ICF lors de sa participation aux prix annuels d'ICF. Binh Duong est un exemple de la force du travail d'équipe, de la concentration sur une stratégie claire, de la persévérance et le dévouement pour créer un lieu qui honore les gens.L'ICF est un forum regroupant plus de 200 villes intelligentes prospères à travers le monde. L’ICF collecte des informations et des données sur des projets spécifiques en cours de construction et de développement de villes intelligentes dans les communautés du monde ; mène des recherches et évalue des centaines de villes à travers le monde pour sélectionner le TOP 21 (Smart 21) de 2023 avec des stratégies de développement de villes intelligentes, puis le TOP 7 et enfin le TOP 1.Les six « candidats » en compétition avec Binh Duong pour le TOP 1 2023 sont Coral Gables, Floride, États-Unis ; Curitiba, Paraná, Brésil ; Région de Durham, Ontario, Canada ; Grand Geelong, Victoria, Australie ; Hilliard, Ohio, États-Unis et Sunshine Coast, Queensland, Australie.L’ICF est basé sur un ensemble de six critères que sont bande passante, ressources humaines, innovation, qualité numérique, engagement communautaire et durabilité. - VNA