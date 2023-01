Binh Duong veut faire du VSIP III un parc industriel de nouvelle génération. Photo: VNA

Binh Duong (VNA) – Le président du Comité populaire de Binh Duong (Sud), Vo Van Minh, a eu jeudi 12 janvier une séance de travail avec Kelvin Teo, directeur général du groupe singapourien Semncorp Development, sur l’investissement dans les parcs industriels Vietnam-Singapour (VSIP).



Kelvin Teo a déclaré que le modèle de VSIP est considéré comme un succès au Vietnam, à Binh Duong en particulier. La chaîne des VSIP témoigne la coopération réussie entre la province de Binh Duong et le groupe Semncorp, a-t-il souligné.



Dans l’avenir, Semncorp attachera de l’importance au développement des projets dans les VSIP et s’efforcera de faire du VSIP III un parc industriel de nouvelle génération, y compris vert et intelligent, et pour la première fois sans rejets de déchets industriels, a-t-il ajouté.



Selon Kelvin Teo, l’environnement des affaires de la province de Binh Duong est de plus en plus favorable grâce à une bonne planification mettant l’accent sur le développement industriel et urbain, tout en promouvant la chaîne de services.



Le président du Comité populaire provincial, Vo Van Minh a proposé au groupe singapourien de continuer à déployer de nouveaux projets en matière de commerce, de développement urbain, d’infrastructures de transport associés au développement des VSIP.

Binh Duong se classe au 2e rang national en terme d’attraction des investissements étrangers. Au 31 décembre 2022, la province comptait 4.085 projets cumulant 39,7 milliards de dollars.



Parmi 65 pays et territoires investissant à Binh Duong, Taïwan (Chine) est en tête avec 863 projets totalisant plus de 6,2 milliards de dollars, suivi par le Japon avec 341 projets de plus de 5,8 milliards de dollars, et Singapour avec 277 projets de 5,4 milliards de dollars.



En particulier, le parc industriel VSIP III a récemment attiré un projet de plus d’un milliard de dollars du groupe LEGO dont les travaux devraient être achevés en 2024 – VNA