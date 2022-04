Hanoi (VNA) - Le comité populaire de la province centrale de Binh Dinh a organisé dimanche,17 avril, une cérémonie pour célébrer le 50e anniversaire de la libération du district de Hoai An, et ce en présence du secrétaire du Comité central du Parti et président de la commission centrale de propagande et d’éducation Nguyên Trong Nghia.

Le secrétaire du Comité central du Parti et président de la commission centrale de propagande et d’éducation Nguyên Trong Nghia. Photo : VOV

Nguyên Trong Nghia a remercié les autorités et la population de Binh Dinh pour leurs contributions à l’œuvre de défense nationale. Il leur a demandé de redoubler d’efforts pour atteindre les objectifs de développement socio-économique de 2022.



«Vous devez valoriser la solidarité et les traditions révolutionnaires et exploiter au mieux vos atouts pour développer votre localité. Il faut mobiliser toutes les ressources afin d’atteindre les objectifs fixés pour 2022 par le congrès provincial, de façon à mener à bien la résolution du 13e Congrès national du parti communiste vietnamien», leur a-t-il dit.



À cette occasion, le district de Hoai An s’est vu décerner le drapeau d'émulation du gouvernement. - VOV/VNA