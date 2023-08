Le vice-ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement Tran Quy Kien. Photo: baotainguyenmoitruong.vn



Hanoï (VNA) - Le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement a organisé le 14 août, à Hanoï, sous format hybride, un symposium pour faire le bilan des 10 ans de mise en œuvre de la Résolution N°24-NQ/TW sur la gestion des ressources naturelles.

Tout le Parti, le peuple et l'armée sont impliqués dans la protection, l'exploitation et la valorisation des ressources naturelles, a déclaré le vice-ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement Tran Quy Kien.



Selon lui, il est nécessaire de sélectionner certaines tâches prioritaires tels que le développement de l'économie verte, de l'économie circulaire, de l'économie à faibles émissions de carbone ; la transition énergétique équitable vers zéro émission nette d'ici 2050, la promotion de l'innovation et de l'application des réalisations de la 4e Révolution industrielle, etc.



Lors du symposium, les participants ont évalué certains résultats obtenus dans la gestion des ressources, la mise en œuvre des objectifs de la Résolution n°24-NQ/TW, discuté des objectifs, tâches et mesures spécifiques sur la gestion des ressources d'ici 2030 et à l'horizon 2050, etc. -VNA