Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Une exposition thématique intitulée "La céramique vietnamienne: Une tradition distincte - Vue de la collection An Bien" visant à honorer la poterie vietnamienne, aura lieu du 19 novembre 2021 à avril 2022.

Organisé à l'occasion de la Journée du patrimoine culturel du Vietnam (23 novembre) par le Musée national d'Histoire du Vietnam en collaboration avec l'Association du patrimoine culturel du Vietnam et la collection An Bien, l'événement présentera près de 70 objets en céramique uniques sélectionnés dans la collection d'antiquités An Bien et certains objects du Musée national d'histoire du Vietnam.

"La céramique vietnamienne: Une tradition distincte - Vue de la collection An Bien" offrira au public un aperçu de la poterie vietnamienne à travers quatre périodes: les 10 premiers siècles ; du 11e au 14e siècles ; du 15e au 17e siècle ; et la céramique de Bat Trang du 18e au 19e siècle.

Selon les experts, la céramique vietnamienne a une longue histoire, jouant un rôle important dans la vie humaine depuis la préhistoire. Le Vietnam est l'un des rares pays au monde à avoir une production précoce et continue de céramique.

Depuis le 10e siècle, la poterie vietnamienne s'est fortement développée, jouant un rôle important dans la récupération et le développement économique et culturel du pays, créant sa propre identité avec divers produits artistiques uniques, en particulier dans les dynasties des Ly et Tran.

Du 15e au 17e siècle, les produits céramiques du Vietnam deviennent un important produit d'exportation, créant les conditions pour que cette industrie se développe notamment dans le pays indochinois, tant en quantité qu'en qualité, avec de nombreux centres de production spécialisés.

La céramique vietnamienne est fascinée par les érudits et les collectionneurs d'antiquités, qui consacrent beaucoup de temps et d'efforts à la recherche et à la collecte pour former des collections de grande valeur. -VNA