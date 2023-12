Hanoï (VNA) – La première conférence nationale sur le développement des industries culturelles aura lieu le 24 décembre sous l’égide du Premier ministre Pham Minh Chinh et du vice-Premier ministre Tran Hong Ha, selon le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

La conférence permettra de clarifier le rôle, l'importance et la nécessité des industries culturelles dans le développement socio-économique, a déclaré le 19 décembre la vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Trinh Thi Thuy lors d’une conférence de presse à Hanoï.

Selon elle, lors de la conférence, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme fera un rapport sur la mise en œuvre de la Stratégie de développement des industries culturelles du Vietnam jusqu'en 2020, vision pour 2030.Des ministères, branches, localités, associations, entreprises et experts informeront de modèles et méthodes créatives et efficaces en matière de gestion et d’investissement dans les industries culturelles.Ils proposeront également des orientations et mesures pour éliminer les obstacles et promouvoir le développement des industries culturelles Cette conférence vise également à sensibiliser, à renforcer les liens et la coordination entre les parties concernées afin de faire des industries culturelles un pilier économique du pays, a souligné la vice-ministre. -VNA