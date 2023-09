Photo d'archives : Festival Vietnam - République de Corée 2022. Photo: baovanhoa.vn

Da Nang (VNA) - Un festival Vietnam – République de Corée se tiendra du 7 au 9 septembre à Da Nang, selon le Service des affaires étrangères de cette ville du Centre.



L’événement, organisé par le Service des affaires étrangères de Da Nang, en collaboration avec le Consulat général de République de Corée dans la ville et d’autres partenaires, contribuera à renforcer la compréhension mutuelle, la coopération et l’amitié entre Da Nang et des localités sud-coréennes.



Le festival comprendra, entre autres, des performances d'instruments de musique traditionnels par des troupes artistiques sud-coréennes, un espace de 60 stands présentant des produits et informations sur les cultures vietnamienne et sud-coréenne, un concours de préparation de plats vietnamiens et sud-coréens.



La cérémonie d'ouverture du festival aura lieu à 19h00 le 7 septembre au parc « Biển Đông » (Mer Orientale).-VNA