Conférence de presse sur le premier festival des cultures des groupes ethniques comptant moins de 10.000 personnes. Photo: VNA

Photo: baovanhoa.vn

Hanoï (VNA) - Le premier festival des cultures des groupes ethniques comptant moins de 10.000 personnes aura lieu du 3 au 5 novembre dans la province montagneuse septentrionale de Lai Chau.Cet évènement sera organisé conjointement par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et le Comité populaire de Lai Chau, a annoncé le 23 octobre le comité d’organisation.Le festival verra la participation de minorités ethniques vivant dans 11 provinces : Lai Chau, Cao Bang, Thai Nguyen, Dien Bien, Ha Giang, Lao Cai, Yen Bai, Tuyen Quang, Nghe An, Quang Binh et Kon Tum.La cérémonie d’ouverture aura lieu le 3 novembre à la Place du Peuple dans la ville de Lai Chau et sera transmise en direct à la Télévision du Vietnam et à la Voix du Vietnam.Le festival comprendra diverses activités, notamment des représentations de rituels culturels traditionnels de groupes ethniques, un spectacle de chants, de danses et de musiques traditionnelles, et une vitrine de costumes ethniques traditionnels.Le festival sera l'occasion de promouvoir les cultures des groupes ethniques, contribuant à leur préservation et au développement durable du pays. -VNA