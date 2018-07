Point presse pour présenter le 25e tournoi international élargi de Ho Chi Minh-Ville – Vietnam. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le 25e tournoi international élargi de Ho Chi Minh-Ville – Vietnam aura lieu les 26 et 27 juillet au stade Thong Nhat.

L'information a été annoncée lors d'un point presse donné le 23 juillet par le Service municipal de la culture et des sports et la Fédération d’athlétisme de Ho Chi Minh-Ville.

Le tournoi réunira 400 sportifs venus de 40 villes et provinces vietnamiennes, et 120 autres de 11 pays et territoires. Ils se disputeront dans 21 disciplines.

Selon le comité d’organisation, les pays participants enverront leurs meilleurs sportifs à ce tournoi en vue de préparer les Jeux d’Asie (ASIAD) prévus en août en Indonésie et les Jeux sportifs de l’Asie du Sud-Est 2019 (SEA Games).

La sélection vietnamienne comprendra ses meilleurs sportifs comme Quach Cong Lich (400m hommes), Quach Thi Lan (400m, 4x400m femmes) et Duong Van Thai (800m et 1.500m hommes).

Nguyen Trung Hinh, secrétaire général de la Fédération d’athlétisme de Ho Chi Minh-Ville, a souligné que de nombreux sportifs vietnamiens et étrangers avaient atteint leur maturité lors de ce tournoi annuel et avaient ensuite eu des succès aux ASIAD et SEA Games. Aussi les pays de la région apprécient-ils hautement le professionnalisme de l’édition 2018 du tournoi, qui est une bonne occasion pour eux de préparer les ASIAD en Indonésie, a-t-il ajouté. -VNA