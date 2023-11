Le Temple de la Littérature dans la nuit. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - L'espace d'art illuminée intitulé "Nuit de Hanoï - le point de contact des émotions » aura lieu dans la soirée du 24 novembre au Centre culturel et artistique situé au 22 rue Hang Buom à Hanoï, a informé le 16 novembre le service municipal du Tourisme. Quinze produits du tourisme nocturne sélectionnés parmi les nombreux produits actuellement exploités seront présentés aux touristes.

Le service municipal du Tourisme annoncera, à cette occasion, la décision de reconnaître la zone du lac Hoan Kiem (Epée restituée), ses environs et le Vieux quartier de Hanoï comme zone touristique au niveau municipal. Il lancera le concours de photos de voyage "Bienvenue à Hanoï" sur le thème "Nuit de Hanoï vous accueille" pour rechercher des œuvres typiques ayant une valeur de communication sur l’homme et la nature de Hanoï, au service de la promotion et du développement touristique de la capitale.

L’espace d'art illuminée du Centre culturel et artistique de la rue Hang Buom présentera 13 formes artistiques de 13 patrimoines matériels et immatériels de la capitale, notamment : pont Long Bien, porte Quan Chuong, Pagode au pilier unique, Thap But (Tour de stylo), peinture de Hang Trong, chapeau conique de Lang Chuong, Tu Tran, Khue Van Cac, citadelle impériale de Thang Long...

Présentation du "ca tru" (chant des courtisanes). Photo : VNA



Une performance d'art illuminée et de musique folklorique contemporaine sur le thème "Le dialogue entre la lumière et l'espace architectural au 22 rue Hang Buom" se tiendra de 20h00 à 22h00 les 24, 25 et 26 novembre. Les œuvres d'art raconteront l'histoire de la nuit de Hanoï, avec ses coins historiques et ses habitants d'une terre millénaire.



Également dans ces trois soirées, à la porte Quan Chuong aura lieu une performance d'art visuel de cartographie 3D sur les produits touristiques nocturnes et les sites patrimoniaux de la ville. Autres activités prévues : atelier de peinture de Hang Trong, fabrication de peintures en bambou, spectacles de "ca tru" (chant des courtisanes), "tuong" (théâtre classique), "cheo" (théâtre populaire), présentation d'instruments musicaux traditionnels... -VNA