Photo d'illustration: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Salon international de textile-habillement du Vietnam 2022 (Vietnam Int'l Textile & Garment Industry Exhibition - VTG 2022) aura lieu du 21 au 24 septembre 2022 au Centre des foires et des expositions de Saigon (SECC), à Ho Chi Minh-Ville, a annoncé le comité organisateur.

Organisé après deux ans d'interruption en raison de l'épidémie de COVID-19, l'édition de cette année, qui se déroulera à la fois en présentiel et en ligne, réunira plus de 200 marques vietnamiennes et internationales.

Le salon devrait favoriser l'accès des visiteurs à des solutions industrielles avancées, et la mise à jour des dernières informations sur le marché et la connexion entre les entreprises du secteur du textile et de l'habillement.

De nombreux séminaires thématiques et conférences spécialisés sont également prévus dans le cadre du VTG 2022. -VNA