La conférence de presse pour présenter le Salon Analytica Vietnam 2023 . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 7e Salon international des technologies de laboratoire, d'analyse, de diagnostic et des biotechnologies (Analytica Vietnam 2023) aura lieu du 19 au 21 avril au Centre des foires-expositions de Saigon (SECC) à Ho Chi Minh-Ville.Organisé par l'Agence nationale des sciences et technologies de l'information du ministère des Sciences et des Technologies, et le groupe allemand Messe Munchen, ce salon est une activité importante pour les organisations et partenaires dans ce secteur dans l'accès aux informations, le transfert de hautes technologies et d’équipements modernes du monde entier.Analytica 2023 sera également l'occasion pour que les participants d'avoir directement accès à des fournisseurs de pays développés.Le salon réunira plus de 150 unités venues de nombreux pays et territoires comme l’Allemagne, les États-Unis, le Japon, le Royame-Uni, la France, l’Italie, la Russie, la République de Corée, l’Inde, la Chine…Cet événement devrait attirer 5.000 clients, experts de nombreuses régions du monde, et prévoit organiser environ 200 réunions en face à face entre les participants pour nouer des liens et transférer des technologies.Dans le cadre de ce salon, des séminaires thématiques, des rencontres et des échanges sont aussi prévus. - VNA