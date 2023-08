La conférence de presse sur le 8e échange d'amitié de la défense frontalière Vietnam- Chine . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 8e échange d'amitié de la défense frontalière Vietnam-Chine aura lieu les 7 et 8 septembre dans la province vietnamienne de Lao Cai et dans la province chinoise voisine du Yunnan.

La délégation vietnamienne sera conduite par le général Phan Van Giang, ministre de la Défense et la délégation chinoise sera conduite par Li Shangfu, conseiller d'État et ministre la Défense de la Chine.

Le 7 septembre, des activités auront lieu au Vietnam, notamment une cérémonie de réception de la délégation chinoise à la porte frontière internationale de Lao Cai, une cérémonie de salutation des bornes frontières, la plantation d'arbres, le lancement de la mise en chantier d’une maison d'amitié et de culture dans la commune de Ban Phiet, district de Bao Thang, la visite et la remise de cadeaux aux élèves de l'école primaire Kim Dong dans la ville de Lao Cai et l’entretien entre les deux délégations.

La Chine en accueillera les activités similaires le 8 septembre.

Avant l'événement, d'autres activités seront organisées, telles que la fourniture des consultations médecines et de médicaments gratuits aux habitants frontaliers, la remise de bourses à 50 étudiants issus des familles pauvres et de 10 vaches reproductrices à des ménages défavorisés des zones frontalières.

Le 8e échange d'amitié de la défense frontalière Vietnam-Chine visera à contribuer à la mise en œuvre de la Déclaration commune Vietnam-Chine sur la promotion et l'intensification de leur partenariat de coopération stratégique intégral, publiée lors d'une visite officielle en Chine du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong en novembre 2022, contribuant ainsi à renforcer la confiance mutuelle et la coopération entre les deux Partis, les deux États et les deux ministères de la Défense.

Il s'agira également d'une des activités diplomatiques importantes entre les ministères vietnamien et chinois de la Défense, en vue de promouvoir l'amitié, la solidarité et la coopération substantielle entre leurs forces de défense des frontières, les autorités des localités frontalières et les résidents locaux afin de construire frontière commune de paix, d'amitié, de stabilité, de coopération et de développement.-VNA