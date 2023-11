Photo : internet

Hanoï (VNA) - La Semaine nationale du commerce électronique 2023, organisée par le ministère de l'Industrie et du Commerce, aura lieu du 27 novembre au 3 décembre, et l’édition 2023 de l’événement "Online Friday" (Vendredi en ligne), la plus grande journée du shopping en ligne au Vietnam, débutera le 1er décembre à minuit et durera jusqu’au 3 décembre, à 12h00.Ces événements constituent le plus grand programme d'achats en ligne de l'année au Vietnam, dont l'objectif est de stimuler la consommation intérieure. L’an 2023 marque le 10e anniversaire du programme. Ce sera une étape importante marquant le soutien du gouvernement au secteur du commerce électronique au Vietnam.Cette année, la journée du shopping en ligne verra la participation de 500 marques et 3.000 entreprises, de plateformes telles que TikTokShop, Shopee, Lazada, Tiki, VNPAY, ZaloPay, Viettel Post, VnPost, AccessTrade...Durant la Semaine nationale du commerce électronique, les entreprises et les consommateurs pourront participer à des activités telles que conférence sur le développement du commerce électronique au Vietnam, événement en ligne "60 heures de shopping sur les plateformes en ligne au Vietnam", festival de commerce électronique et d'expériences musicales dans les rues piétonnes autour du lac Hoan Kiem, à Hanoï.-VNA