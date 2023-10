Une séance de travail du Comité permanent de l'AN. Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - La 27e réunion du Comité permanent de l'Assemblée nationale du Vietnam aura lieu dans 4,5 jours, du 11 au 17 octobre, a annoncé le bureau de l'Assemblée nationale.Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, sera présent, prononcera un discours d'ouverture et, de concert avec les vice-présidents de l'Assemblée nationale, dirigera les séances de travail.Lors de la réunion, le Comité permanent de l'Assemblée nationale va commenter le projet de Résolution de l'Assemblée nationale sur le pilotage des mécanismes et des politiques visant à éliminer les obstacles prescrits dans certaines lois relatives aux investissements dans la construction des ouvrages routiers.Le Comité permanent va examiner le rapport du gouvernement sur l'accueil des citoyens et le règlement des plaintes et dénonciations en 2023, donner les avis sur le Projet de rapport synthétisant les avis et recommandations des électeurs et du peuple envoyés à la 6e session de l'Assemblée nationale.Il va aussi donner des avis sur les contenus liés aux activités de supervision, sur les activités socio-économiques, financières et budgétaires.Le Comité permanent va superviser le thème "Mise en œuvre des politiques et des lois sur le développement énergétique au cours de la période 2016 - 2021".Le Comité permanent donnera des avis sur le rapport sur la mise en œuvre de la Résolution No 43/2022/QH15 de l'Assemblée nationale relative aux politiques fiscales et monétaires visant à soutenir le Programme de relance et de développement socio-économique ; commenter la proposition du gouvernement sur les résultats de la mise en œuvre, sur les difficultés et les obstacles dans la mise en œuvre des trois Programmes cibles nationaux au cours de la période 2021-2023 et proposer des solutions et des mécanismes spécifiques pour surmonter les difficultés et accélérer la mise en œuvre ces programmes dans les temps à venir.Lors de la réunion, le Comité permanent va envisager l'approbation de la proposition du Premier ministre concernant la nomination/révocation de l'ambassadeur du Vietnam ; donner des suggestions sur la préparation du vote de confiance pour les personnes occupant des postes élus ou approuvés par l'Assemblée nationale lors de la 6e session de la 15e Assemblée nationale ; donner des avis sur les questions importantes soumises à la 6e session de l'Assemblée nationale et la préparation de cette session.Le Comité permanent va également donner des suggestions sur d’autres questions importantes. - VNA