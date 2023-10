Conférence de presse sur la 11e réunion ministérielle de l'ASEAN sur la gestion des catastrophes (AMMDM). Photo: VietnamPlus

Quang Ninh (VNA) - Le Département de gestion des digues et de prévention et de contrôle des catastrophes du ministère de l'Agriculture et du Développement rural et le journal ''Nông Nghiêp Viet Nam'' (Agriculture du Vietnam) ont organisé le 6 octobre dans la ville de Ha Long une conférence de presse sur la 11e réunion des ministres de l'ASEAN sur la gestion des catastrophes (AMMDM) et les activités de la présidence vietnamienne pour l'année 2023.

L'événement se tiendra du 8 au 13 octobre dans la ville de Ha Long, province de Quang Ninh. La 11e réunion des ministres de l'ASEAN sur la gestion des catastrophes verra la participation de 8 ministres, 4 vice-ministres et plus de 140 délégués internationaux. Le Timor-Leste y participera en tant qu'observateur.

Selon le directeur du Département de gestion des digues et de prévention et de contrôle des catastrophes naturelles, Pham Duc Luan, le Vietnam est considéré comme un membre actif et prestigieux de l'ASEAN, notamment dans la coopération du bloc en matière de gestion des catastrophes naturelles, qui relève du pilier de la Communauté socioculturelle.

Le directeur du Département de gestion des digues et de prévention et de contrôle des catastrophes naturelles, Pham Duc Luan prend la parole. Photo: VNA



Le fait d'assumer la présidence du Comité de l'ASEAN sur la gestion des catastrophes permettra au Vietnam de bénéficier des expériences et des ressources de ses partenaires et de la communauté internationale dans les efforts de prévention et de lutte contre les catastrophes. Cela contribuera également à renforcer la résilience de la communauté de l'ASEAN face aux catastrophes et à contribuer au développement commun du pays et de la région.



Dans le cadre de l'événement, seront prévues des activités telles que la 43e réunion annuelle du Comité de l'ASEAN sur la gestion des catastrophes (ACDM), les réunions ACDM Chine, ACDM Japon, ACDM République de Corée, la 19e réunion du Conseil d'administration du Centre de coordination de l'ASEAN pour l'assistance humanitaire sur la gestion des catastrophes (Centre AHA) ; le 4e Forum de l'ASEAN sur le renforcement de la capacité de résilience aux catastrophes ; la 11e réunion des ministres de l'ASEAN sur la gestion des catastrophes, les réunions AMMDM Chine, AMMDM Japon, AMMDM République de Corée ; la course faisant l'écho à la Journée de l'ASEAN pour la gestion des catastrophes ; l'événement en appui à la Journée de l'ASEAN pour la gestion des catastrophes et la Journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes en 2023 (13 octobre).

Selon les prévisions, la 11e réunion des ministres de l'ASEAN sur la gestion des catastrophes adoptera la "Déclaration de Ha Long sur les mesures précoces de gestion des catastrophes de l'ASEAN". -VNA