Hanoi (VNA) - Le Service du tourisme de Hanoi construira deux itinéraires touristiques "Explorez la route du patrimoine de Nam Thang Long" pour améliorer la qualité de ses produits et destinations touristiques associés au patrimoine, aux vestiges et aux villages artisanaux.

Un village de métier implanté au district de My Duc. Photo: VNA



Ces deux itinéraires touristiques : Centre de Hanoi - Thanh Tri - Thuong Tin - Phu Xuyên et Centre de Hanoi - Thanh Oai - Ung Hoa - My Duc, présentent de nombreux avantages en termes de paysages naturels, de patrimoines, de villages artisanaux et d'anciens villages.

Cependant, l'organisation des activités touristiques n'est pas professionnelle, les infrastructures ne sont pas synchronisées, les ressources humaines manquent... Par conséquent, le potentiel touristique n'a pas été bien exploité et il existe de nombreuses limites pour attirer les visiteurs.

Selon les agences de voyages, pour construire un itinéraire touristique professionnel, les localités doivent investir de manière synchrone. Les représentants des localités souhaitent coopérer dans le développement du tourisme avec le Service du tourisme de Hanoï et les agences de voyages pour perfectionner les produits et accueillir les visiteurs. -VNA