Le lac Ba Bê (Bac Kan au Nord) est le plus grand du Vietnam et est classé parmi les 16 plus beaux lacs du monde. Photo : VNA/CVN

Hanoï (VNA) - Ritz Herald, un site de voyages internationaux, met en avant la diversité des paysages du Vietnam. Que ce soit dans les villes animées ou les campagnes paisibles, au milieu de montagnes majestueuses ou sur de magnifiques plages, le Vietnam offre une variété de scènes qui sauront plaire à tous.



En plus des destinations célèbres comme la baie de Ha Long, la vieille ville de Hôi An et l'île de Phu Quôc, qui attirent des milliers de touristes chaque année, il existe encore de nombreux "joyaux cachés" peu connus.

Le lac Ba Bê dans la province de Bac Kan (Nord), considéré comme l'un de ces "joyaux", est le plus grand lac du Vietnam avec une superficie de plus de 23.000 hectares. Il figure sur la liste des 16 plus beaux lacs du monde. Ce lac est une véritable œuvre d'art de la nature avec trois petits lacs reliés par un système de canaux d'environ 8 km de large. Le lac fait partie du Parc national de Ba Bê, qui abrite de nombreuses espèces rares de plantes et d'animaux.



La cascade de Ban Giôc est l'une des merveilles naturelles les plus majestueuses du Vietnam, située au Nord-Est de la province de Cao Bang (Nord). Avec une cascade de 30 m de haut entourée d’une végétation luxuriante, elle crée atmosphère tout à fait spéciale.

La grotte de Nguom Ngao, également située dans la province de Cao Bang, est une magnifique grotte calcaire avec des stalactites et des stalagmites uniques.

Pù Luông, province de Thanh Hoa (Centre) et ses rizières en terrasse. Photo : VietnamNet/CVN

La réserve naturelle de Pù Luông, dans la province de Thanh Hoa (Centre), est une destination incontournable avec ses rizières en terrasses, ses pics calcaires et ses cascades. C'est un endroit idéal pour les touristes en quête de tranquillité au cœur de la nature.

Enfin, la baie de Lang Cô, dans la province de Thua Thiên Huê (Centre), occupe la dernière position du top 5. Elle présente une eau cristalline, des plages de sable immaculées et une atmosphère paisible, idéale pour la détente.

Panorama de la baie de Lang Cô, à Thua Thiên Huê (Centre).Photo : VNA/CVN

D'autres destinations notables sur la liste comprennent l'île Ly Son, au large de Quang Ngai (Centre), célèbre pour ses plages et son patrimoine culturel unique ; la cascade de Yang Bay, un "joyau" caché au milieu de la jungle de Khanh Hoà (Centre) ; la forêt de cajeputiers de Trà Su, dans la province d'An Giang (Sud), célèbre pour son magnifique paysage avec des cajeputs, des étangs de lotus et une faune diversifiée ; et les îles de Côn Dao, appréciées des touristes pour leur beauté unique, leurs plages de sable blanc et leur faune marine diversifiée. - CVN/VNA