Ba Ria – Vung Tau, de son côté, met l'accent sur le développement du secteur des ateliers à louer. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Avec une superficie de location au troisième trimestre 2023 de 143 000 m², soit 2,4 fois plus qu'au deuxième, le marché des ateliers industriels dans les provinces du Sud attire bien les capitaux d'investissement. De nombreux parcs industriels ont préparé des sources d’approvisionnement pour accueillir les flux d'investissements directs étranger (IDE).Actuellement, le taux d'occupation des ateliers industriels à louer dans les provinces du Sud atteint 74%, le prix moyen de location étant 4,7 dollars/m²/mois. Les zones de forte demande telles que Dong Nai et Ba Ria - Vung Tau ont le taux de croissance annuel le plus élevé, d'environ 2,5 %.À Dong Nai, 33 parcs industriels ont loué 6 024 hectares, soit près de 86 % de la superficie disponible à la location. En novembre 2023, Dong Nai a attiré environ 1,037 milliard de dollars d'IDE, atteignant 148,2 % du plan 2023. La superficie louée depuis le début de l'année est de 24,73 hectares, pour des projets nécessitant principalement des ateliers.Pour répondre aux besoins des clients, Ba Ria – Vung Tau, de son côté, met l'accent sur le développement du secteur des ateliers à louer. Par exemple, depuis le début de l'année, le parc industriel de Chau Duc a attiré sept des 20 nouveaux projets d'IDE et compte neuf autres d'IDE ayant augmenté leur capital, dont certains projets de location ou de transferts d'ateliers.Le marché de la location d'ateliers dans le Sud a commencé il y a près de 20 ans. Depuis la fin des années 2000, un certain nombre de parcs industriels commencent à construire des ateliers à louer pour répondre aux besoins des clients. De nombreux nouveaux parcs industriels ont prévu dès le début des espaces d'ateliers à louer.Le parc industriel de Long Thanh est pionnier dans ce domaine avec ses débuts dès 2007. Jusqu'à présent, Long Thanh a construit et loué 68 ateliers, attirant des capitaux de plus de 90 millions de dollars, et prévoit d'en mettre en location commerciale un centaine d'autres au cours de la période 2023-2025.Il est prévu que d'ici 2026, l'offre totale d'ateliers industriels dans les villes et provinces du Sud augmentera d'environ 2,5 millions de m². Il s'agit d'un nouveau moteur pour le marché, surtout dans le contexte de pénurie des terrains industriels disponibles à la location. - VNA