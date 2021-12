Le secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, Dinh Tien Dung, présente 5 milliards de dongs (217.000 de dollars) pour soutenir la lutte du Laos contre la pandémie de Covid-19. Photo : VNA

Vuong Dinh Huê a affirmé que dans le contexte des évolutions compliquées et incertains dans la région et dans le monde, les sentiments loyaux et étroits entre les deux pays et les deux peuples ne changent jamais.Saysomphone Phomvihane a exprimé sa joie de visiter le Vietnam après avoir été élu président de la 9e AN lao. Il a fait l'éloge des résultats de ses entretiens avec Vuong Dinh Huê dans la matinée du même jour ainsi que d'un séminaire de partage d'expérience entre les deux législatures.Les dirigeants ont souhaité que la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux États et les peuples vietnamiens et lao soient éternelles.A cette occasion, le secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, Dinh Tien Dung, a présenté 5 milliards de dongs (217.000 de dollars) pour soutenir la lutte du Laos contre la pandémie.- VNA