Le moment le plus attendu pour les fans de BLACKPINK au Vietnam a officiellement eu lieu au stade national de My Dinh à Hanoi le soir du 29 juillet, avec le groupe de K-pop féminin montant sur scène sous des acclamations tonitruantes.

Nguyên Thi Ngoc, Hoàng Thi Minh Hanh, Nguyên Thi Huyên et Nguyên Thi Hang, ce quatuor a vaincu de solides rivales pour remporter le relais 4 x 400 m dames, la seule médaille d’or pour le Vietnam aux Championnats asiatiques d’athlétisme.

Un film documentaire est réalisé sur le parcours fantastique du Vietnam vers la Coupe du monde féminine 2023 par la Fédération vietnamienne de football (VFF) et la société de communication Viewfinder.

A environ 70km au sud de Hanoï, la pagode Phat Quang, datée de plus de 100 ans, est située dans le hameau de Du Nhan, commune de Thanh Phong, district de Thanh Liem, province de Ha Nam. Autrefois pagode dégradée, elle est maintenant un lieu de pratique et de prédication religieuses et de pèlerinage pour de nombreuses personnes après avoir été reconstruite avec une architecture unique.