Des objets présentés lors de l'exposition. Photo : VNA



Bac Ninh (VNA) - Le 14 octobre, au Musée provincial de Bac Ninh, le Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de cette province septentrionale a organisé le vernissage d’une exposition intitulée "Bac Ninh avec la dynastie des Ly".



Il s'agit d'une activité pour célébrer les 1010 ans de Thang Long - Hanoï (1010-2020) et saluer le XIIIe Congrès national du Parti prévu en 2021.



Près de 500 documents, artefacts, images anciennes et précieuses découverts lors de fouilles dans la province sont exposés selon trois sujets : Bac Ninh – origine de la dynastie des Ly; Dynastie des Ly avec la civilisation du Dai Viet; Préserver et promouvoir les patrimoines culturels de la dynastie des Ly.



Sont présentés de nombreux objets exceptionnels tels qu’une collection de monnaies de la dynastie des Ly, des matériaux de construction de pagodes, de palais et de temples de cette époque-là, des bouilloires en porcelaine céladon, des statues de dragon…



L'exposition se poursuit jusqu'à fin décembre 2020.



La dynastie des Ly gouverna le Vietnam pendant 215 ans. Après son intronisation, Lý Cong Uan, dont le nom de règne était Lý Thái Tổ, ordonna le transfert de la capitale à Thang Long, à l'emplacement de l'actuelle Hanoï. Thang Long restera capitale jusqu'au XIXe siècle. À partir de la dynastie des Ly, le pouvoir monarchique se consolida. Le pays connut peu de famines sévères sous les Ly. -VNA