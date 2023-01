Dans l’atelier de la Sarl de l’imprimerie des enveloppes YOTO dans la zone industrielle de Quê Vo à Bac Ninh. Photo: CVN/VNA

Hanoi (VNA) - Selon le Département des investissements étrangers, la province de Bac Ninh (Nord) a attiré plus de 2 milliards d’USD d’investissements directs étrangers (IDE) en 2022. Un résultat remarquable!

D’après Nguyên Quang Thanh, directeur adjoint du Service provincial du plan et de l’investissement, l’an passé, Bac Ninh a délivré la licence à 124 nouveaux projets d’IDE. En même temps, 128 projets déjà opérationnels ont majoré leurs capitaux. Le total des IDE drainés s’est élevé à plus de 2 milliards d’USD. À ce jour, Bac Ninh compte 1.799 projets d’IDE cumulant plus de 23,1 milliards d’USD de capitaux enregistrés.

Nouveau modèle de parc industriel

Parmi les grands investisseurs étrangers à Bac Ninh, on peut citer, entre autres, trois géants japonais et américain que sont Mitsubishi Estate Vietnam Group, Yoshida Kaiun Group et Western Pacific JSC. Ce dernier a été autorisé à élaborer le projet de construction et d’exploitation du parc industriel de Yên Phong II-A. Western Pacific JSC coopère avec Mitsubishi Estate Vietnam Group dans la création d’un centre logistique de haute technologie, selonle modèle de Logistics Industrial Cluster.

Ce nouveau modèle de parc industriel permettra d’optimiser les coûts de transport et de logistique ainsi que de tirer le meilleur parti des avancées technologiques en matière de gestion et d’exploitation de robots à commande vocale et de batterie solaire. De plus, ledit groupe américain a également ”serré la main” avec un autre partenaire stratégique, Yoshida Kaiun Group. Ce joint-venture exploitera les atouts des deux entreprises dans la construction de parcs industriels complexes standards.

À rappeler que Bac Ninh fait partie de la Région économique du Nord, dont les infrastructures de qualité attirent les investisseurs, en particulier les étrangers. La réforme administrative et l’amélioration de l’environnement d’investissement et des affaires sont toujours ses priorités.

Dans les temps à venir, elle redoublera d’efforts pour perfectionner ses institutions et ses politiques, simplifier ses procédures administratives, organiser des dialogues avec les entreprises vietnamiennes et étrangères, renforcer les activités du groupe d’experts chargé de régler à temps les difficultés des entreprises. La province investira davantage dans les infrastructures de ses parcsindustriels VSIP2, Yên Phong 2A, Yên Phong 2C, Thuân Thành I, Gia Bình et Gia Bình II.-CVN/VNA